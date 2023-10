Urlauber werden nach "Otis" aus Acapulco ausgeflogen

Zehntausende Touristen sollen aus dem von Hurrikan "Otis" verwüsteten Badeort Acapulco an der mexikanischen Pazifikküste ausgeflogen werden. Der Kontrollturm am internationalen Flughafen sei wieder funktionsfähig und erste Flugzeuge würden am Freitag in der Unglücksregion eintreffen, teilte die Regierung mit. Vor allem gestrandete Urlauber sollten über die Luftbrücke ausgeflogen werden, aber auch Bewohner von Acapulco könnten die zerstörte Stadt verlassen.

BILD: SN/APA/AFP/FRANCISCO ROBLES Hurrikan 'Otis' beschädigt 80 Prozent der Hotels in Acapulco