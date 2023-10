Zahlreiche Menschen kamen bei Hurrikan "Otis" ums Leben

Beim Durchzug des Hurrikans "Otis" sind in dem mexikanischen Badeort Acapulco mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen würden vermisst, sagte die Sekretärin für Sicherheit, Rosa Icela Rodríguez, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Präsidentschaft. "Otis" war als extrem gefährlicher Hurrikan der Kategorie fünf und mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern an der mexikanischen Pazifikküste auf Land getroffen.

BILD: SN/APA/AFP/FRANCISCO ROBLES 'Otis' richtete schwere Verwüstungen an BILD: SN/APA/AFP/FRANCISCO ROBLES Es kam zu Plünderungen. BILD: SN/APA/AFP/RODRIGO OROPEZA Der mexikanische Präsident Manuel Lopez Obrador und Mitglieder seines Kabinetts in El Kilometro in der Nähe von Acapulco. BILD: SN/APA/AFP/RODRIGO OROPEZA „Otis“ entwickelte sich innerhalb von nur etwa zwölf Stunden zu einem extrem gefährlichen Hurrikan.