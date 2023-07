IAEA segnete Plan zur Kühlwasser-Ableitung vor Fukushima ab

Japans Plan zur Entsorgung gefilterten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima im Meer entspricht nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) internationalen Standards. Das sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag in Tokio vor Journalisten. Es war bereits erwartet worden, dass die IAEA Japan Grünes Licht erteilt. Im AKW Fukushima war es am 11. März 2011 infolge eines schweren Erdbebens und eines Tsunamis zu einem Super-GAU mit Kernschmelzen gekommen.

BILD: SN/APA/AFP/PHILIP FONG Grünes Licht für die Entsorgung im Ozean