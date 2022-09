IAEA sieht Chancen auf Abkommen zu AKW Saporischschja

Die Internationale Atomenergiebehörde hat sich verhalten optimistisch zur weiteren Entwicklung um das von Kampfhandlungen bedrohte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja geäußert. Er habe bei der ukrainischen wie bei der russischen Regierung "Anzeichen" dafür gesehen, dass sie an einem Abkommen zum Verzicht auf Kampfhandlungen rund um das Akw interessiert seien, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Montag vor einem Treffen des Gouverneursrat der Behörde in Wien.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR "Anzeichen" für möglichen Verzicht auf Beschuss