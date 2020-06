Illegale Pestizide: Milliardengeschäft mit Gift

Kriminelle Organisationen versenden tonnenweise illegalen Pflanzenschutz, der für Mensch und Umwelt gefährlich ist. Die beschlagnahmten Mengen sind im Steigen begriffen.

Illegale Pestizide im Wert von fast 100 Millionen Euro haben die Polizeibehörden aus 32 europäischen Ländern im heurigen Frühjahr sichergestellt. Bei der so genannten Aktion "Silver Axe" fanden die Ermittler insgesamt 1346 Tonnen an gefälschten, verbotenen und nicht registrierten Produkten. Die europäische Behörde EUROPOL koordinierte die Einsätze, bei denen zwischen Jänner und April an Land- und Seegrenzen und bei Paketzustellungen gut 3000 Tonnen Pestizide überprüft worden sind.

Die Aktion lenkte die Aufmerksamkeit auf einen eher wenig beachteten Zweig der Wirtschafts- und Industriekriminalität. Der Markt für die in der Landwirtschaft eingesetzte Schädlingsbekämpfung gehört zu den am strengsten überwachten und regulierten Sektoren. Die Pestizide, die auf die Schadorganismen in Pflanzen abzielen, sind in der Regel für Mensch und Umwelt unbedenklich. Illegale Produkte können aber gefährliche Substanzen enthalten. So wurden bei den Razzien Lieferungen mit Chlorpyrifos gefunden, das laut Experten das Großhirn Ungeborener schädigt und deshalb in der EU verboten ist. Die Verpackungen werden häufig falsch etikettiert und gelangen so unerkannt an Verbraucher. Zehn bis 14 Prozent aller eingesetzten Pestizide in Europa dürften illegaler Herkunft sein. Die EU beziffert den Schaden mit 1,3 Milliarden Euro jährlich. Direkt und indirekt gingen durch die kriminellen Aktivitäten 11.700 Jobs verloren, 238 Millionen Euro entgehen der öffentlichen Hand an Abgaben.

Die Akteure im illegalen Pestizidgeschäft sind teilweise die selben wie beim Handel mit gefälschten Zigaretten oder Arzneimitteln. Die Kriminellen sind international vernetzt, wie die Razzien zeigten. So wurden nicht zugelassene Pestizide, die für Zypern bestimmt waren, auf ihrem Weg aus der Schweiz in Belgien abgefangen. Allein 16,9 Tonnen beschlagnahmten italienische Behörden in einem Lagerhaus in der Provinz Viterbo.

Die Operation "Silver Axe" wird bereits seit 2015 jährlich durchgeführt. Insgesamt haben die Ermittler seither bereits 2568 Tonnen illegaler Pestizide aus dem Verkehr gezogen. Allein vom Vorjahr auf heuer verdoppelte sich die Menge.

Géraldine Kutas, die Generaldirektorin von ECPA, dem europäischen Interessenverband der Pflanzenschutzindustrie, sagte: "Der Verkauf gefälschter Pestizide hat sich zu einem der lukrativsten und undurchsichtigsten kriminellen Unternehmen der Welt entwickelt. Dies ist nicht nur ein Problem für unsere Unternehmen, deren Produkte gefälscht werden, sondern stellt auch ein erhebliches Risiko für Gesundheit und Umwelt dar, da diese illegalen Substanzen nicht die strengen Sicherheitstests durchlaufen, die erforderlich sind, um Pestizide auf den Markt zu bringen."

Die heuer beschlagnahmte Menge an illegalen Pestiziden würde reichen, 200.000 Quadratkilometer zu besprühen. Das ist zweieinhalb Mal die Fläche Österreichs oder das gesamte Ackerland Deutschlands.

Österreich gehört zu den Ländern mit dem höchsten Anstieg an Pestizid-Verbrauch in den vergangenen Jahren. Laut Eurostat gab es von 2011 bis 2018 eine Steigerung um 53 Prozent. Österreich hat damit nach Zypern mit plus 94 Prozent EU-weit den höchsten Anstieg zu verzeichnen. Wurden 2011 hierzulande noch rund 3,45 Tonnen verkauft, belief sich die Verkaufsmenge 2018 auf rund 5,3 Tonnen.

In der gesamten Europäischen Union sind hingegen die Verkäufe Eurostat zufolge stabil bei rund 360.000 Tonnen Jahr geblieben.

