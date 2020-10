Illegales Autorennen: Fahndung nach Fahrer dauert an

Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang auf der Autobahn 66 bei Hofheim fahndet die Polizei weiter nach dem dritten beteiligten Fahrer. Sein Sportwagen sei in einem Stadtteil von Hofheim sichergestellt worden, bestätigte eine Polizeisprecherin Montagfrüh. Drei Autofahrer mit Sportwagen sollen in den Unfall verwickelt gewesen sein. Dabei war am Samstag ein Unbeteiligter in seinem Auto ums Leben gekommen.

