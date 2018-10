Ilse Helbich - die spät berufene Autorin wird 95 und erhält Kulturpreis

Erst als 65-Jährige begann sie, Prosa zu schreiben. Ihren ersten Roman brachte sie mit 80 heraus. Im Vorjahr erschien ihr erster Gedichtband, "Im Gehen". Am 22. Oktober feiert Ilse Helbich ihren 95. Geburtstag. Und am 9. November erhält die im Kamptal lebende Wienerin im Festspielhaus in St. Pölten den mit 11.000 Euro dotierten Kulturpreis des Landes Niederösterreich in der Sparte Literatur.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Schriftstellerin Ilse Helbich.