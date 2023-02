"I'm back, Baby": Schwarzenegger in erster Serien-Hauptrolle

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (75) ist ab Ende Mai in seiner ersten Serien-Hauptrolle zu sehen. "I'm back, Baby", sagt der Action-Star in einem kurzen Videoteaser für die Spionage-Serie "FUBAR", den der Streamingdienst Netflix am Montag (Ortszeit) ins Netz stellte. Der Serienstart ist für den 25. Mai geplant.

BILD: SN/APA/DPA/SVEN HOPPE Arnie in Serie gibt es ab Ende Mai