Im Dezember gefangener Sumatra-Tiger in Freiheit entlassen

Ein seltener Sumatra-Tiger ist in Indonesien per Helikopter zurück in die Freiheit entlassen worden. Im Dezember war die Raubkatze eingefangen worden, weil sie in bewohnte Gebiete eingedrungen war. Das sechs Jahre alte Männchen namens Suro sei am Wochenende mit einer Transportbox, die an einer langen Leine unter einem Hubschrauber angebracht war, in den Nationalpark Gunung Leuser im Norden von Sumatra geflogen worden, so Agus Arianto, Chef der örtlichen Naturschutzbehörde.

SN/APA (AFP)/KARIADIL HAREFA Der Tiger war im Dezember gefangen worden, weil er in bewohnte Gebiete eingedrungen war (Archivbild)