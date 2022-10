Im Libanon steigt die Angst vor Cholera

Im Libanon steigt die Angst vor der Cholera. Bis Montag wurden 18 Fälle bestätigt, berichtete die Zeitung "L'Orient le Jour" am Dienstag unter Berufung auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das libanesische Gesundheitsministerium. Weitere rund 40 Verdachtsfälle sowie ein Todesfall werden untersucht, zitierte Kathpress aus dem Artikel. Bei den Erkrankten handelt es sich um syrische Geflüchtete im Grenzgebiet im Norden des Landes sowie in der Bekaa-Ebene.

SN/APA/BAKR ALKASEM Krankheit im benachbarten Syrien schon weit verbreitet