Im Prozess um die "Operation Aderlass" gestand Krankenschwester Doping

Im Dopingprozess um die "Operation Aderlass" in München packte am Freitag eine mitangeklagte Krankenschwester gegen Sportarzt Mark S. aus. Sie schilderte, wie sie in das Netzwerk geriet, weil sie als Alleinerzieherin Geld brauchte.

Am zweiten Verhandlungstag des Doping-Prozesses gegen den Erfurter Sportarzt Mark S. sagte am Freitag jene Krankenschwester aus, die als eine seiner Helferinnen angeklagt ist. Sie schilderte detailliert ihre Beziehung zum Hauptangeklagten und den Ablauf ihrer Treffen mit Sportlern. Diana S. (50) sprach leise, öfter stockte sie, vor allem wenn es um Privates und ihre drei Kinder ging. "Ich schäme mich dafür und würde es gerne rückgängig machen, was leider nicht geht. Es tut mir sehr leid, das auch ...