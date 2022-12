Immer mehr Drogentote unter US-Jugendlichen

Die Zahl der an einer Drogen-Überdosis gestorbenen Kinder und Jugendlichen ist in den USA dramatisch gestiegen. Von 2019 bis 2021 habe sich die Zahl der Drogen-Todesfälle unter den Zehn- bis 18-Jährigen mehr als verdoppelt, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC. Sie warnt darin vor allem vor gefälschten Tabletten mit dem synthetischen Opioid Fentanyl als Inhaltsstoff.

SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON US-Gesundheitsbehörde warnt vor gefälschten Tabletten mit Fentanyl