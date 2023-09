Immer mehr junge Menschen haben Krebs

Die Zahl der unter 50-Jährigen mit einer Krebsdiagnose ist in den vergangenen drei Jahrzehnten weltweit um knapp 80 Prozent gestiegen. Dies geht aus einer groß angelegten Studie hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Zahl der weltweiten Fälle von Krebs in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist von 1,82 Millionen im Jahr 1990 auf 3,26 Millionen im Jahr 2019 gestiegen, wie die Studie im Fachblatt "BMJ Oncology" zeigt.

Zunahme vor allem bei Luftröhren- und Prostatakrebs