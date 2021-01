Impfplan-Kritik - Lettlands Gesundheitsministerin muss gehen

Inmitten der Corona-Pandemie ist die lettische Gesundheitsministerin wegen einer Kontroverse über den Impfplan des Landes zurückgetreten. Ressortchefin Ilze Vinkele kündigte den Rücktritt am Dienstag in Riga an, nachdem ihr Ministerpräsident Krisjanis Karins zuvor das Misstrauen ausgesprochen hatte. Karins begründete den Schritt mit dem Fehlen eines "klaren und verständlichen Plans für die Impfung gegen Covid-19" und verwies auch auf vorherige Versäumnisse.

SN/APA (AFP)/GINTS IVUSKANS Ministerpräsident Karins sprach Ressortchefin Misstrauen aus