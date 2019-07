Teetrinken ist Teil der britischen Kultur. Dabei stammt das Produkt aus China. Dass Tee dennoch auf heimischem Boden angebaut werden kann, zeigt das Landgut Tregothnan in Cornwall.

Der Himalaya in Cornwall braucht kein Hochgebirge, um wie ein Ort des Glücks zu erscheinen. Es genügen Teebüsche, die sich den Hügel hinaufziehen und selbst in Englands Grau in sattem Grün strahlen. Umrahmt werden sie von dunklen Nadelbäumen, Farn und ...