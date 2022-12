"In der Weihnachtsbäckerei" wurde auf Autobahn geschrieben

"In der Weihnachtsbäckerei" ist heute eines der beliebtesten Kinderweihnachtslieder in Deutschland, aber auch in Österreich. Komponiert hat das Werk der Hamburger Kinderliedermacher Rolf Zuckowski - auf der Autobahn. "Ich habe das Lied auf einer Autofahrt von Bochum nach Hamburg geschrieben, als ich am Autotelefon hörte, dass die Familie backt", sagte der 75-Jährige nun in einem Zeitungsinterview: "Als ich zu Hause ankam, waren die Plätzchen fertig und das Lied auch."

SN/APA/dpa/Jonas Walzberg Rolf Zuckowski und seine beste Freundin: Die Gitarre