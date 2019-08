In Donau vermisst geglaubte "Handytaucherin" am Leben

Die in der Donau vermisst geglaubte "Handytaucherin" von Neu-Ulm ist am Leben. Nachdem die Polizei in Bayern die Suche nach der 31-Jährigen am Sonntag offiziell eingestellt hatte, trafen Beamte die Frau wohlbehalten zu Hause an, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte sie sich selbst ans Ufer retten können. Von der groß angelegten Suchaktion hatte sie offenbar nichts mitbekommen.

SN/APA (dpa)/Stefan Puchner Die Donau im Bereich von Ulm und Neu-Ulm