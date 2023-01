In Frauenmord in Chiemgau belasten Indizien jungen Mann

Seit Wochen sitzt ein Jugendlicher in Oberbayern unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Doch der Mordfall Hanna gibt noch Rätsel auf.

Nach einem schockierenden Mord im Chiemgau im benachbarten Bayern befindet sich seit Ende November 2022 ein junger Mann in Untersuchungshaft. Am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war die Leiche der 23-jährigen Hanna W. im Fluss Prien im gleichnamigen Ort am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) entdeckt worden. Ermittler fanden heraus, dass die Medizinstudentin im Nachbarort Aschau im Chiemgau gewaltsam zu Tode gekommen war, als sie nach dem Besuch des Musikclubs Eiskeller zu Fuß auf dem Heimweg war. Der Tatort dürfte ...