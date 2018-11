In Kalifornien wüten die tödlichsten Waldbrände in der Geschichte

Trockenheit und "Teufelswinde" tragen dazu bei, dass sich die Brände in Kalifornien so rasch ausbreiten. Derart extreme Feuer sind in Österreich nicht zu erwarten. Doch das kann sich ändern.

Die tödlichsten Feuer in der Geschichte Kaliforniens wüten weiter. Sowohl das "Camp"-Feuer bei Paradise im Norden des Bundesstaats als auch das "Woolsey"-Feuer nahe Malibu im Süden waren in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) nach Behördenangaben nur zu rund einem Drittel eingedämmt. Mindestens 42 Menschen starben beim "Camp"-Brand - mehr als je zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Im "Woolsey"-Feuer kamen mindestens zwei Menschen ums Leben.