In Mexiko kommen die Fahrzeuge von Drogenbossen unter den Hammer

Lamborghini, VW Käfer oder Porsche: Mexiko versteigert Karossen, die früher im Besitz von Drogenkartellen waren und konfisziert wurden. Was mit dem Erlös passiert, steht schon fest.

Die mexikanische Regierung versteigert eine ganz spezielle Autoflotte mit zwielichtigen Vorbesitzern: Am Sonntag kommen bei einer Auktion in der ehemaligen Präsidentenresidenz Los Pinos in Mexiko-Stadt von Drogenkartellen beschlagnahmte Fahrzeuge unter den Hammer. Im Angebot sind 82 Autos - vom VW-Käfer zum Startpreis von 10.000 Pesos (470 Euro) bis hin zu einem Lamborghini Murciélago ab 1,47 Millionen Peso (69.000 Euro). Im Angebot sind auch gepanzerte Geländewagen aus dem Fuhrpark des Präsidialamts sowie von Verbrechersyndikaten beschlagnahmte Autos der Marken Mercedes Benz, BMW und Porsche.

"Alles, was wir beschlagnahmen, soll den Menschen zugute kommen", sagte der linksnationalistische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Dienstag (Ortszeit). Später sind auch noch Versteigerungen von Immobilien und Schmuck geplant. Die Einnahmen der Aktion sind nach Medienberichten für arme Gemeinden in den Bundesstaaten Oaxaca und Guerrero, aber auch für ein Rehabilitierungsprogramm für drogenabhängige Jugendliche bestimmt. Kritiker werfen dem Präsidenten indessen wegen seiner zur Schau getragenen Bescheidenheit Populismus vor.

Quelle: SN, Apa, Dpa