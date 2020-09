In München startet der Dopingprozess um die "Operation Aderlass"

Am Mittwoch beginnt in München der Strafprozess gegen jenen Sportarzt, der als Drahtzieher eines Dopingnetzwerks gilt. Schon vor dem Auftakt stellen sich neue Fragen.

Es klingt wie ein Treppenwitz, dass ausgerechnet kurz vor dem Finale der diesjährigen Tour de France, dem Hochamt der Profiradrennfahrer auf der Straße, der Strafprozess in der größten Dopingaffäre der vergangenen Jahre in Europa beginnt. Ab Mittwoch steht in München der Sportarzt Mark S. (42) aus Erfurt vor Gericht. Er ist als die Hauptfigur jenes Dopingnetzwerks angeklagt, gegen das die "Operation Aderlass" der deutschen und österreichischen Polizei bei der nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld in Tirol im Februar 2019 gerichtet war. ...