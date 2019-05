In Paris gilt ab 8. Juni Rauchverbot in 52 Parks

In insgesamt 52 Parks und Gärten von Paris darf ab 8. Juni nicht mehr geraucht werden. Nach der versuchsweisen Einführung von sechs Nichtraucher-Parks im Juli 2018 werde die Maßnahme auf 46 weitere Grünflächen ausgeweitet, teilte die Stadtverwaltung anlässlich des Weltnichtrauchertags am Freitag mit. Damit gelte künftig in zehn Prozent der Grünflächen in der französischen Hauptstadt Rauchverbot.

SN/APA (AFP)/PATRIK STOLLARZ Am 31. Mai ist Weltnichtrauchertag