In Schnur verwickelter Wal auf Hawaii gerettet

Danach machte das Tier Freudensprünge.

Retter befreiten vor der hawaiianischen Insel Maui einen ausgewachsenen Buckelwal. Das Tier hatte sich in fast 90 Meter Schnur verwickelte. Der Wal sei vor dem Makena-Strand auf der Insel Maui aufgetaucht, berichteten lokale Medien in der Nacht auf Montag. Aus seinem Mund hing eine fast 90 Meter lange Schnur, in der sich das Tier immer wieder verfing. Rettungskräfte mit Booten näherten sich dem Wal und konnten zunächst rund ein Drittel entfernen, bei einem weiteren Versuch dann die ganze Schnur. Daraufhin sprang das Tier mehrere Male hintereinander aus dem Wasser. Um welche Art von Schnur es sich genau handelt und wie der Wal sich darin verfangen konnte, soll nun untersucht werden. Das Tier habe nun aber sehr gute Überlebenschancen, hieß es.

(Dpa)