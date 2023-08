In Schottland läuft "größte Nessie-Suche seit Jahrzehnten"

"Lebt im Loch Ness wirklich ein Seeungeheuer?" - Angesichts dieser drängenden, wenn auch nicht sehr wissenschaftlich fundierten Frage hat in Schottland am Samstag die vermutlich größte Suche nach dem legendären "Nessie" seit Jahrzehnten begonnen. Dutzende Freiwillige aus aller Welt postierten sich am Samstagmorgen bei teils strömendem Regen an 17 Beobachtungsposten rund um den berühmten See in den Highlands.

BILD: SN/APA/AFP/ANDY BUCHANAN Dutzende Freiwillige hoffen auf mysteriöse Sichtungen