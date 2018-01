In Schweizer Höhle eingeschlossene Personen wieder frei

Die seit Sonntag in einem Höhlensystem im Muotathal in der Schweiz eingeschlossenen Touristen sind wieder zu Hause. Alle acht Männer konnten das sogenannte Hölloch in der Nacht auf Freitag unverletzt verlassen. Das Wasser in der Höhle ging rascher zurück als erwartet.

SN/apa/keystone Die Touristengruppe konnte die Höhle wieder verlassen