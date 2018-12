In Spanien fehlt der Nachwuchs

Die Spanier wollen keine Kinder bekommen. Das Land hat die niedrigste Geburtenrate der EU. Die Gründe dafür sind vielfältig.

"Vom Babyboom zum Todesboom", titelte die nationale Zeitung ABC über der unheilvollen Botschaft, dass in Spanien immer weniger Kinder zur Welt kommen. Die Folge: Spanien hat die niedrigste Geburtenrate der gesamten EU. "Die Spanier laufen Gefahr auszusterben", witzelt Emilio Calatayud, ein populärer spanischer Jugendrichter aus Granada, der sich regelmäßig in gesellschaftliche Debatten einmischt. Er empfiehlt, nicht ganz ernst gemeint, drastische Maßnahmen, um die Lust auf den Nachwuchs anzukurbeln: "Um neun Uhr abends sollte man Fernseher und Internet abschalten, die Kneipen schließen und die Heizung abdrehen. Und dann, in zehn Monaten, werden wir ja sehen …"