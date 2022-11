Inder lässt Kühe auf Straße und geht dafür ins Gefängnis

Ein Gericht in Indien hat einen Mann zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil er seine Kühe auf Straßen frei herumlaufen ließ. Er habe damit das Leben anderer Menschen in Gefahr gebracht, argumentierten die Richter im Bundesstaat Gujarat laut "Times of India" am Dienstag. Zudem gebe es generell einen Trend, wonach mehr Rinder auf den Straßen seien, hieß es laut Zeitung vom Gericht. Mit dem Urteil wolle man ein Exempel statuieren.

SN/APA/AFP/SAJJAD HUSSAIN Frei herumlaufende Rinder verursachen in Indien oft Verkehrsunfälle