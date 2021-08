Indien: Mehr als zehn Millionen an einem Tag gegen Corona geimpft

In Indien sind zum ersten Mal über zehn Millionen Menschen an einem einzigen Tag geimpft worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag wurde die Marke am Vortag überschritten. Premierminister Narendra Modi feierte den Meilenstein als "bedeutsame Leistung" für sein Land. Modis Regierung steht seit dem Corona-Tod von über 200.000 Menschen bei einer weitgehend ungebremsten Infektionswelle im April und Mai in der Kritik.

SN/APA/AFP/NARINDER NANU In Indien nimmt die Impfkampagne mittlerweile Fahrt auf