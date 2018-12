Indien: Rettungsversuch für 15 eingeschlossene Bergarbeiter

Mit Marinetauchern und schwerem Gerät haben Rettungsteams in Indien am Sonntag einen Versuch gestartet, 15 Kumpel aus einem überfluteten illegalen Kohlebergwerk zu retten. "Der Vorfall ist jetzt 17 Tage her und die Chancen, noch Überlebende zu finden, stehen schlecht. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf", sagte der Katastrophenminister des nordöstlichen Bundesstaates Meghalay, Kyrmen Shylla.

SN/APA (AFP)/- Rettungsteams starten weiteren Bergungsversuch