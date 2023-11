Indien erwägt neuen Schacht für eingeschlossener Arbeiter

Für die ins Stocken geratene Rettung der 41 in einem Straßentunnel in Indien eingeschlossenen Bauarbeiter erwägen Rettungskräfte das Bohren eines neuen, vertikalen Schachts. "Wir prüfen alle Möglichkeiten, um die Arbeiter zu retten", sagte das in die Rettungsmaßnahmen involvierte Regierungsmitglied Bhaskar Khulbe am späten Samstag. Die Retter rechnen mit einem Zeitrahmen von "maximal vier bis fünf Tagen", um die Männer zu befreien, sagte Khulbe.

BILD: SN/APA/AFP/- 41 Arbeiter sind in dem Stollen verschüttet