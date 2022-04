Indien und Pakistan leiden früh unter starker Hitzewelle

Die Menschen in Indien und Pakistan leiden unter einer frühen und heftigen Hitzewelle. Die Temperaturen in weiten Teilen der Region sind auf deutlich über 40 Grad geklettert und die Wetterdienste der beiden Nachbarländer sprechen Hitzewarnungen aus. Indien hat bereits den heißesten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 122 Jahren erlebt.

In Neu Delhi tranken schwitzende Menschen immer wieder Wasser, teils mit erfrischender Zitrone, das sie an kleinen Ständen überall in der Stadt kauften. Viele versuchten sich unter Schatten spendenden Tüchern und Schirmen zu schützen.

Solche Hitze ist zwar grundsätzlich nichts Ungewöhnliches in Südasien. Aber derzeit bricht sie viel früher als sonst über die Region herein, wo derart hohe Temperaturen sonst oft erst im Mai und Juni erreicht werden. Die frühe Hitzewelle sei ein Warnsignal für das, was nun im Mai und Juni noch kommen werde, sagte Direktor Dileep Mavalankar vom Indian Institute of Public Health Gandhinagar. Die kühlenden Winde vom Arabischen Meer kämen derzeit nicht, erklärte der Meteorologe Sardar Sarfraz in der pakistanischen Stadt Karachi.

Nach einer Analyse von Mariam Zachariah und Friederike Otto vom Imperial College London tritt extreme Hitze in Indien als Folge des Klimawandels häufiger auf als früher. "Vor dem Anstieg der globalen Temperaturen hätten wir die Hitze, die Indien in diesem Monat erlebt hat, etwa einmal in 50 Jahren erlebt", sagte Mariam Zachariah. "Jetzt kommt so ein Ereignis viel häufiger vor - etwa alle vier Jahre. Und solange der Ausstoß von Treibhausgasen nicht gestoppt wird, wird ein solches Ereignis noch häufiger auftreten."

Die Hitze hat unter anderem Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Durch die hohen Temperaturen verlagern zudem Leute, die es sich leisten können, das Leben während der heißesten Stunden am Tag möglichst nach drinnen. Sie halten sich dann lieber nur am frühen Morgen oder am Abend draußen auf. Einige versuchen in den Bergen ein kühleres Plätzchen zu finden. Kürzlich gab es angesichts der Hitze auch Brände, etwa auf einer Mülldeponie in Delhi.