Indien will wieder Geparden ansiedeln. Das Land, in dem die Raubkatzen ausgestorben sind, lässt dazu acht Exemplare aus Afrika einfliegen. Sie sollen am Freitag in Namibia in einem Frachtflugzeug abheben und am Samstagmorgen (Ortszeit) in Jaipur ankommen, sagte ein Mitarbeiter der Waldbehörde im Bundesstaat Madhya Pradesh, wo die Tiere schließlich leben sollen, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

SN/APA/dpa/Bernd Weißbrod Die Raubkatzen werden aus Afrika eingeflogen (Archivbild)