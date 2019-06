Indiens Premierminister eröffnete Welt-Yoga-Tag

Mit Sonnengrüßen gegen den Klimawandel: Der Welt-Yoga-Tag stand dieses Jahr im Zeichen des Kampfes gegen die Erderwärmung. Indiens Premierminister Narendra Modi eröffnete den international anerkannten Tag am Freitag in der nordostindischen Stadt Ranchi - bei einer Massen-Veranstaltung am Morgen begab sich der 68-jährige Regierungschef zusammen mit rund 30.000 weiteren Yoga-Anhängern auf die Matte.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Indiens Premier Narendra Modi beim Massen-Yoga in der Stadt Ranchi