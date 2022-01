Indigener Bub erstes Corona-geimpftes Kind in Brasilien

Ein indigener Bub ist das erste gegen das Coronavirus geimpfte Kind in Brasilien. Der achtjährige Davi vom Volk der Xavante bekam das Vakzin von Biontech/Pfizer in dem Hospital das Clínicas in São Paulo am Freitag in einer feierlichen Veranstaltung unter den Augen des Gouverneurs João Doria gespritzt, wie brasilianische Medien berichteten.

SN/AP Davi mit seinem Impfzertifikat.