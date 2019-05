Indonesien ließ illegalen Alkohol während Ramadan vernichten

In einer öffentlichkeitswirksamen Aktion während des islamischen Fastenmonats Ramadan ist eine Dampfwalze in Indonesiens Hauptstadt Jakarta über rund 18.000 Flaschen illegal hergestellten Alkohols hinweg gerollt. "Die Aufgabe der Gemeinschaft ist es, die Nachfrage (nach Alkohol) zu senken", sagte Jakartas Bürgermeister Anies Baswedan bei der Aktion am Montag in der Hauptstadt.

SN/APA (AFP)/ADEK BERRY Muslime sollen vom Trinken abgehalten werden