Infrastruktur nach Hochwasser in Slowenien wird aufgebaut

In Slowenien sind am Montag, den ersten trockenen Tag nach den katastrophalen Überschwemmungen vom Freitag, die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren gelaufen. Eine der ersten Prioritäten sei, die Straßenverbindungen im ganzen Land wiederherzustellen, sagte die Infrastrukturministerin Alenka Bratušek bei einer Pressekonferenz in Ljubljana. Die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten wurde größtenteils wieder gesichert.

Opferzahl auf sechs gestiegen