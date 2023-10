Kolumbiens schlimmster Serienmörder in Haft gestorben

Der schlimmste Serienmörder in der Geschichte Kolumbiens, der mindestens 170 Kinder und Jugendliche auf dem Gewissen haben soll, ist in Haft gestorben. Luis Alfredo Garavito starb im Alter von 66 Jahren an der Folge "mehrerer Erkrankungen", wie die kolumbianischen Justizbehörden am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten. Wegen Vergewaltigung, Misshandlung und Mordes an mindestens 170 Buben im Alter zwischen acht und 16 Jahren war er 2000 zu 835 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

BILD: SN/AP Luis Alfredo Garavito hat zirka 170 Kinder ermordet.