Innenministerin: Ermittlungen zu Nottingham brauchen Zeit

Das Motiv für die Bluttat mit drei Toten und drei Verletzten im englischen Nottingham am Dienstag ist auch am Tag danach unklar. Die Polizei habe um Zeit für die Ermittlungen gebeten, sagte Innenministerin Suella Braverman am Mittwoch im britischen Unterhaus. Die Polizei arbeite rund um die Uhr, um die Faktenlage zu ermitteln. Dazu unterstütze sie die Anti-Terror-Einheit. Braverman warnte jedoch davor, über das Motiv zu spekulieren: "Das könnte kontraproduktiv sein."

Polizei ermittelt rund um die Uhr