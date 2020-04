Innerhalb von 24 Stunden 900 weitere Tote in Großbritannien

In Großbritannien sind innerhalb von 24 Stunden mehr als 900 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Gesundheitsministerium in London meldete am Samstag 917 Tote seit Freitag, wodurch die Gesamtzahl der Corona-Toten in dem Land auf fast 10.000 anstieg. Gleichzeitig wurden von den Behörden 5.234 Neuinfektionen registriert, die Gesamtzahl stieg auf 78.991.

SN/APA (AFP)/ANDY BUCHANAN Auch die Briten werden aufgerufen, zu Hause zu bleiben