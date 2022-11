Intelligente Ampeln werden im Allgäu getestet

Ein Algorithmus soll die Grünphase auch an die Bedürfnisse von langsameren Fußgängern anpassen. An dem Projekt in der deutschen Stadt Füssen arbeiten die net Digital AG aus Düsseldorf, der Ingenieurdienstleister Bernard mit Sitz in München sowie die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen mit. Auch in Tirol soll ein Probelauf mit künstlicher Intelligenz stattfinden.

SN/bernard-gruppe Die Kamera (links oben) soll mithilfe künstlicher Intelligenz die Ampelphasen steuern.