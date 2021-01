Internationale Corona-Kommission kritisiert China und WHO

Eine unabhängige Untersuchungskommission zum internationalen Umgang mit der Corona-Pandemie kritisiert, dass die anfänglichen Maßnahmen Chinas und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu schleppend angelaufen seien. Die Experten stellten in dem am Dienstag in Genf veröffentlichten Bericht fest, dass China im Jänner 2020 stärkere Maßnahmen zur Eindämmung hätte umsetzen können. Zudem hätte die WHO schon vor dem 30. Jänner 2020 einen Gesundheitsnotstand ausrufen können.

SN/APA (AFP)/DON EMMERT Ex-Regierungschefin Clark führt Corona-Untersuchung (Archivbild)