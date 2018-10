Internationale Klima-Kommission hat Arbeit aufgenommen

Auf Initiative der Niederlande hat in Den Haag eine neue internationale Klima-Kommission ihre Arbeit aufgenommen. Unter Vorsitz des früheren UNO-Generalsekretärs Ban Ki-moon soll ein Aktionsplan zum Schutz vor Klimaschäden erarbeitet werden. Länder müssten sich viel besser auf extreme Wetterbedingungen vorbereiten und mehr in Schutz investieren, sagte Ban Ki-moon am Dienstag bei einem Festakt.

SN/APA (AFP/Ritzau Scanpix)/MARTIN Ban Ki-moon hat den Vorsitz inne