Isländische Behörden warnen vor Vulkanausbruch

Die isländischen Behörden haben erhebliche seismische Aktivitäten gemeldet und vor einem möglichen Vulkanausbruch gewarnt. In den vergangenen drei Tagen seien an der Nordküste Islands mehr als 3.000 kleinere Beben verzeichnet worden, teilte die nationale Wetterbehörde IMO am Montag mit.

SN/ap/jon gustafsson Der Grimsvötn brach zuletzt 2011 aus.