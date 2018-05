"Islamischer Staat" reklamierte Anschlag in Lüttich für sich

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat den Anschlag in Lüttich für sich reklamiert. Der Täter sei ein "Soldat des Islamischen Staats" gewesen, teilte das IS-Propaganda-Sprachrohr AMAQ am Mittwoch mit. Ein 31-jähriger Gefängnis-Freigänger hatte am Dienstag in der Innenstadt von Lüttich zwei Polizistinnen und einen jungen Mann erschossen.

Die Hintergründe für die Tat müssen noch geklärt werden