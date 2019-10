Isolierte Familie - Polizei ermittelt zum Motiv des Vaters

Nach der Festnahme des Vaters der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden konzentrieren sich die Ermittlungen nun auf das Motiv. Der Mann sei ansprechbar, und auch mit den Kindern könne man kommunizieren, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag in der ost-niederländischen Provinz Drenthe.

SN/APA (AFP)/VINCENT JANNINK Die Ermittlungen in den Niederlanden laufen