Isolierte Familie: Richter besichtigt Hof in Ruinerwold

Im mysteriösen Fall der jahrelang isoliert lebenden Familie vom Dorf Ruinerwold in den Niederlanden wird nun das Gericht den Bauernhof besichtigen. Das bestätigte am Mittwoch ein Gerichtssprecher in Assen im Osten der Niederlande. Das Gericht muss zudem entscheiden, ob ein 67-jähriger Niederländer und ein 58 Jahre alter Österreicher weiter in U-Haft bleiben.

SN/APA (ANP)/VINCENT JANNINK Auf diesem Hof sollen neun Menschen festgehalten worden sein