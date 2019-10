Isolierte Familie: Vater bleibt in Haft

Der Vater der isolierten Familie auf einem niederländischen Bauernhof bleibt unter dem Verdacht der Freiheitsberaubung in Haft. Der Haftrichter verlängerte am Montag die Untersuchungshaft um 14 Tage. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Groningen mit. Der 67-Jährige wird verdächtigt, neun Jahre lang seine sechs Kinder gegen ihren Willen auf einem Hof im Dorf Ruinerwold festgehalten zu haben.

SN/APA (Archiv/AFP)/WILBERT BIJZITT Anhaltende Ermittlungen in Ruinerwold