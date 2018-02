Israelische Forscher simulierten in Wüste Leben auf dem Mars

Israelische Forscher haben in der Negev-Wüste vier Tage lang die Lebensbedingungen auf dem Mars simuliert. Die sechs Wissenschafter bewegten sich in Weltraum-Anzügen, testeten die Kommunikation zwischen All und Erde und wurden psychologisch untersucht, wie das israelische Wissenschaftsministerium mitteilte.

SN/APA (AFP)/MENAHEM KAHANA Israelische Astronauten in der Negev-Wüste