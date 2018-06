ISS-Crew kehrte sicher zur Erde zurück

Drei Raumfahrer sind am Sonntag sicher von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Sie landeten um 14.39 Uhr (MESZ) In einer russischen Sojuskapsel in der kasachischen Steppe nahe der Stadt Scheskasgan, wie die Raumfahrtbehörden NASA und Roskosmos mitteilten.

SN/APA (AFP)/DMITRY LOVETSKY US-Astronaut Scott Tingle freut sich über die geglückte Landung