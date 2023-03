IT-Störung bei Lufthansa führt zu Verspätungen und Ausfällen

Zusätzlich zu den streikbedingten Flugausfällen in Deutschland, von denen auch Flüge zwischen Deutschland und Österreich betroffen sind, haben nun auch technische Störungen bei der Lufthansa am Frankfurter Flughafen den Betrieb ausgebremst. Beeinträchtigt seien der Check-in über die Internetseite der Fluggesellschaft, am Schalter sowie das Boarding am Frankfurter Flughafen, teilte eine Unternehmenssprecherin am Sonntag mit. Es komme zu Verspätungen oder Flugstreichungen.

BILD: SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE Lufthansa kämpft wieder mit technischen Problemen